Екскерівник Закарпатського ТЦК вимагав вибачень за оприлюднення “прайсу” військкомату від Героя України Стоцького

Герой України Влад Вогонь Стоцький заявив, що після оприлюднення інформації про так званий “прайс” у Закарпатському обласному ТЦК тодішній керівник структури Андрій Савчук вимагав від нього публічних вибачень. А після відмови проти нього відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За словами Стоцького, йшлося саме про публічні вибачення за озвучення розцінок, які він раніше назвав у публічному просторі. Після того, як цього не сталося, проти нього відкрили кримінальне провадження.

Раніше Служба безпеки України провела обшуки у керівника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука. Під час слідчих дій у нього вдома виявили близько 100 тисяч доларів готівкою. Матеріали цієї справи згодом передали за підслідністю до правоохоронних органів у Закарпатській області — поліції та прокуратури.

Як зазначає Глагола, минуло вже понад два місяці після резонансних обшуків, однак підозру Андрію Савчуку досі не оголошено.

“Тобто маємо таку цікаву картину: після публічного озвучення “прайсу” відкривають кримінальне провадження, а після обшуків і знайдених $100 000 — справа поки що без підозри. Наразі залишається відкритим питання, коли закарпатські правоохоронці таки оголосять підозру колишньому керівнику Закарпатського обласного ТЦК”, — пише Глагола.

Нагадаємо, Герой України Владислав Стоцький з позивним “Вогонь” в інтерв’ю Radio NV заявив, що українцям потрібно не лише вистояти під час атак зовнішнього ворога, а й перемогти внутрішнього. Військовий розповів, що нещодавно був в Ужгороді, де йому повідомили про нібито існуючі розцінки для “відмазування” від мобілізації.

“Коли тебе беруть за руку ТЦК — 500 євро і тебе відпускають. Садять в бус — 1000 євро. Привозять в ТЦК, оформлюють документи — 10.000 євро. Ну хіба це справедливо? Хіба воювати та вмирати має бідний, а той, хто може відкупитися, буде відкуповуватися? Має бути справедливість на всій території України”, — сказав Стоцький.

Як пише Київ24, згодом Стоцький повідомив, що провадження вже закрили.

“У зв’язку з останніми подіями, зі мною все добре, кримінальна справа закрита, буду боротись за справедливість далі”, — зазначив військовий.