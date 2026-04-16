В Україні заблокували сайти “Книгоманія” через контрафактні книги

В Україні обмежили доступ до двох сайтів «Книгоманія» через продаж контрафактних книжок. Рішення ухвалили на підставі матеріалів СБУ.

Як повідомляє uablocklist.com, Служба безпеки України виявила онлайн-магазини, де поряд з оригінальними виданнями продавали підроблені книги українською та російською мовами.

Рішення про блокування ухвалив Національний центр управління при Адміністрації Держспецзв’язку. Розпорядження №235/4030 підписали 10 квітня 2026 року. Воно передбачає обмеження доступу до сайтів knygomania.com.ua та knigomania.kiev.ua.

За даними перевірки, на одному з ресурсів продавали контрафактні видання Стівена Кінга, Германа Гессе, Станіслава Лема, Коллін Гувер та інших авторів. Інший сайт переважно пропонував оригінальні книги, однак у деяких категоріях також виявили передруки.

Контрафактні книги виготовляють без дозволу правовласників, що є порушенням авторського права. Вони можуть копіювати обкладинки, але відрізняються якістю друку та оформленням.

Обмеження доступу до сайтів діятиме до завершення воєнного стану.