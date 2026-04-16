На трасі А4 у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: є постраждалі

У Польщі на автомагістралі А4 поблизу населеного пункту Буди Ланцутські сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з громадянами України. Унаслідок аварії постраждали двоє людей.

Про це повідомляють польські ЗМІ. Інцидент стався в середу після 17:00 на ділянці дороги у напрямку Жешува.

За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса Mercedes з’їхав з проїжджої частини, врізався в захисні бар’єри, після чого транспортний засіб перекинувся.

У салоні перебували шестеро громадян України — п’ятеро дорослих і одна 9-річна дитина.

До лікарні доправили водія та одну пасажирку, однак згодом їх виписали. Перевірка показала, що водій був тверезим.

Обставини аварії з’ясовує поліція.

Першими допомогу постраждалим надали військові рятувальники з 23-ї бази тактичної авіації та військова медична бригада 21-ї бригади стрільців Підгальських, які випадково проїжджали повз місце ДТП.