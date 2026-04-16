        На трасі А4 у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: є постраждалі

        Віктор Алєксєєв
        16 Квітня 2026 17:56
        Фотографія з місця аварії на автомагістралі А4 у Польщі / Державна пожежна служба Республіки Польща
        У Польщі на автомагістралі А4 поблизу населеного пункту Буди Ланцутські сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з громадянами України. Унаслідок аварії постраждали двоє людей.

        Про це повідомляють польські ЗМІ. Інцидент стався в середу після 17:00 на ділянці дороги у напрямку Жешува.

        За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса Mercedes з’їхав з проїжджої частини, врізався в захисні бар’єри, після чого транспортний засіб перекинувся.

        У салоні перебували шестеро громадян України — п’ятеро дорослих і одна 9-річна дитина.

        До лікарні доправили водія та одну пасажирку, однак згодом їх виписали. Перевірка показала, що водій був тверезим.

        Обставини аварії з’ясовує поліція.

        Першими допомогу постраждалим надали військові рятувальники з 23-ї бази тактичної авіації та військова медична бригада 21-ї бригади стрільців Підгальських, які випадково проїжджали повз місце ДТП.


