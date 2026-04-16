Збірна України з біатлону змінила тренерський штаб на сезон-2026/27

Збірна України з біатлону оновила тренерський штаб жіночої та чоловічої команд на сезон-2026/27. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Президії Федерації біатлону України, повідомляє Суспільне Спорт.
Старшою тренеркою жіночої збірної стала Оксана Хвостенко, а чоловічу команду очолив Сергій Семенов.
Хвостенко — чотириразова медалістка чемпіонатів світу та шестиразова призерка етапів Кубка світу. Вона завершила спортивну кар’єру у сезоні-2010/11, після чого перейшла до тренерської роботи. На посаді вона замінила Миколу Зоца. До цього Хвостенко очолювала юніорську збірну України, яка під її керівництвом виграла заліки естафет і Кубок націй у юніорському Кубку IBU.
Сергій Семенов — дворазовий медаліст чемпіонатів світу, зокрема бронзовий призер спринту 2016 року. Останній сезон на рівні Кубка світу він провів у 2019/20. В останні роки працював сервісменом у збірній. На посаді старшого тренера чоловічої команди він змінив Надію Білову.
Тренерські склади збірної України з біатлону на сезон-2026/27:
- Основна команда, жінки: Оксана Хвостенко (старша тренерка), Ігор Ярмош, Дмитро Івасенко.
- Основна команда, чоловіки: Сергій Семенов (старший тренер), Олексій Кравченко, Олексій Красовський.
- Команда «Б», жінки: Роман Лейбюк, Олег Меркушин.
- Команда «Б», чоловіки: Сергій Зоц (старший тренер), Олександр Семенов.
- Юніорська команда, юніорки: Василь Тарасюк, Олександр Біланенко.
- Юніорська команда, юніори: Артем Прима, Олександр Артюх.
- Юнацька команда: Валентина Семеренко, Арсен Журавель, Валерій Лєсніков.