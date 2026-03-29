Українських біатлоністів нагородили “сріблом” чемпіонату світу-2011 через 15 років

Двох учасників української естафетної четвірки — Олександра Біланенка та Сергія Сєднєва — нагородили срібними медалі чемпіонату світу-2011. Сталося це під час чемпіонату України з біатлону, що триває у Буковелі, повідомляє Суспільне Спорт.

“Синьо-жовті” отримали “срібло” за чоловічу естафету на чемпіонаті світу-2011 внаслідок анулювання нагороди росіян, які тоді фінішували другими. У 2020 році CAS визнав росіянина Євгєнія Устюгова винним у порушенні антидопінгових правил, а у червні 2025-го його результати за 2010-2014 роки визнали недійсними. Таким чином, Україна, яка тоді стала бронзовим призером, піднялася на одне місце і виборола “срібло”.

Урочиста церемонія нагородження збірної України срібними медалями ЧС-2011 відбулася ще на етапі у Гохфільцені. Тоді нагороду отримав один з учасників тієї команди Сергій Семенов.

Реклама

Реклама

Ще два учасники тієї естафетної команди, Олександр Біланенко та Сергій Сєднєв, отримали нагороди за чемпіонат світу-2011 вже у Буковелі. Особисто приїхав їх вручити президент Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін.

Також на чемпіонаті України з біатлону відбулося урочистості, пов’язані із завершенням кар’єри олімпійськими чемпіонками Оленою Підгрушною та Вітою Семеренко.