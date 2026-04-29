Семеро людей постраждали внаслідок удару БпЛА на Харківщині (оновлено)

29 квітня, близько 10:50, збройні сили РФ здійснили обстріл села Петрівка Ізюмського району Харківської області. Для удару окупанти застосували БпЛА “Герань-2”.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Петрівці російський безпілотник влучив у приватний будинок.

За даними Харківської ОВА, внаслідок обстрілу постраждали чоловіки 60, 33, 53 років та жінки 23, 20 і 46 років. Двох людей госпіталізували, усі інші отримують медичну допомогу амбулаторно.

Пошкоджено два житлові будинки, три господарчі споруди та два автомобілі.

Оновлено о 17:00. За даними ДСНС, кількість поранених збільшилася до семи людей, двоє госпіталізовані. Рятувальники ліквідували пожежу в одній з приватних надвірних споруд.