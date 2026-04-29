Уряд Німеччини схвалив бюджет: Україні передбачили 11,6 млрд євро допомоги

29 квітня уряд Німеччини схвалив ключові параметри бюджету на 2027 рік, передбачивши 11,6 мільярда євро на підтримку України. Також Берлін планує зберегти щорічну допомогу на рівні 8,5 мільярда євро у 2028–2030 роках.

Про це пише Reuters.

Уряд Німеччини затвердив ключові цілі бюджету на 2027 рік, який передбачає загальний обсяг запозичень у 196,5 мільярда євро. Частину коштів планують спрямувати на оборону, модернізацію інфраструктури та подальшу підтримку України.

Згідно з ухваленими положеннями, у 2027 році Німеччина продовжить підтримку України на суму 11,6 мільярда євро. У період з 2028 по 2030 рік щорічна допомога має становити 8,5 мільярда євро.

Міністр фінансів Ларс Клінгбайль, коментуючи зменшення обсягів підтримки після 2027 року, нагадав про кредит Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро, який раніше блокувала Угорщина за прем’єрства Віктора Орбана, але тепер його схвалили країни-члени ЄС.

Водночас Клінгбайль зазначив, що показники фінансової рамки можуть змінюватися залежно від потреб України.

Значну частину бюджету Німеччина також спрямує на оборону. Витрати у цій сфері мають зрости до 105,8 мільярда євро у 2027 році проти 82,7 мільярда євро у 2026-му.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що події останнього року, зокрема ситуація навколо Ірану, показали важливість інвестицій в обороноздатність країни. Разом зі спеціальним фондом для оборони та коштами для України загальні витрати на оборону сягнуть 144,9 мільярда євро.