СБУ підтвердила удар по нафтоперекачувальній станції “Пермь” за понад 1500 км

Служба безпеки України підтвердила ураження нафтоперекачувальної станції «Пермь» у Росії, розташованої на відстані понад 1500 км від українського кордону. Унаслідок атаки дронів на об’єкті виникла масштабна пожежа.

За даними Служби безпеки України, удар здійснили фахівці Центру спецоперацій «Альфа». Ціллю стала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Пермь», що належить компанії Транснефть і є ключовим вузлом магістральної нафтотранспортної системи РФ.

У СБУ зазначили, що через цю станцію нафта розподіляється одразу в кількох напрямках, зокрема до Пермського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, після атаки горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара заявив, що такі удари спрямовані на зниження експортного потенціалу Росії та підрив її економічної основи, яка фінансує війну проти України.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна планує збільшувати дальність таких операцій, адже кожне влучання зменшує можливості російської військової промисловості, логістики та нафтового експорту.