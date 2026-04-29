Викрали знайомого з інвалідністю і вимагали $25 000 викупу: у Львові судитимуть двох чоловіків

У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо двох місцевих мешканців, яких обвинувачують у викраденні чоловіка з інвалідністю та вимаганні 25 тисяч доларів США за його звільнення.

За даними Львівської обласної прокуратури, на початку січня двоє чоловіків виманили свого 39-річного знайомого з дому під приводом зустрічі. Після цього вони силоміць утримували його в автомобілі, не даючи можливості вийти.

Потерпілого, який має інвалідність І групи, возили містом, погрожували ножем, били дерев’яною палицею та вивозили до лісу, де залякували розправою. Вони вимагали повернути 25 тисяч доларів, які, за їхніми словами, чоловік нібито заборгував.

Обвинувачені вважали, що потерпілий має значні кошти після смерті батька — власника підприємства з виробництва взуття. Протягом майже 10 годин чоловіка змушували телефонувати родичам і просити гроші, не повідомляючи про викрадення.

Згодом, коли його залишили без нагляду, він зміг повідомити дружину про те, що його утримують силоміць. Жінка звернулася до поліції, після чого правоохоронці зупинили автомобіль Infiniti QX50 на вулиці Виговського та звільнили потерпілого.

Фігурантів — чоловіків віком 34 і 36 років — затримали. Старший із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Їм інкримінують незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів, що супроводжувалося фізичним насильством, а також вимагання майна з погрозою насильства в умовах воєнного стану. Обвинувачені перебувають під вартою.