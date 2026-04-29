Зеленський запровадив нові санкції проти “тіньового флоту” РФ та причетних до викрадення дітей

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей. Окремо обмеження запроваджено проти суден російського “тіньового флоту”.

Про це Володимир Зеленський повідомив 29 квітня.

Перший санкційний список стосується осіб, причетних до незаконного вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій. До нього увійшли представники російської державної системи, колаборанти на окупованих територіях та пропагандисти.

“У першому санкційному списку особи, що працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України”, — заявив Зеленський.

Другий пакет санкцій стосується російського “тіньового флоту”, який використовується для експорту нафти. До списку внесено 23 судна, частина з яких уже перебуває під санкціями партнерів України.

Також Зеленський анонсував підготовку ще одного санкційного пакета на найближчий час.