Через послаблення санкцій РФ заробляє $10 млрд для війни проти України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії не відповідає реаліям війни та дипломатії. За його словами, це дає російському керівництву підстави вважати, що війну можна продовжувати.

За словами президента, лише за тиждень російські війська випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по українських містах і громадах.

Він наголосив, що кожен долар, отриманий Росією від продажу нафти, спрямовується на фінансування війни.

За його даними, понад 110 танкерів так званого тіньового флоту Росії наразі перебувають у морі, перевозячи більш ніж 12 мільйонів тонн нафти, яка завдяки послабленню санкцій може продаватися без наслідків.

Йдеться про приблизно 10 мільярдів доларів, які, за словами президента, прямо конвертуються у нові удари по Україні.

Зеленський підкреслив, що важливо зупиняти російські танкери, а не дозволяти їм доставляти нафту до портів, а також домагатися скорочення експорту нафти.

Він додав, що українські далекобійні санкції продовжують працювати у цьому напрямку, та подякував українським військовим за влучність, а партнерам — за підтримку та посилення тиску на Росію.