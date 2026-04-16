Над Україною спостерігатимуть метеорний дощ Ліриди: коли пік

Метеорний дощ Ліриди триватиме з 16 по 25 квітня, а його пік припаде на ранкові години 22 квітня. У цей період можна буде побачити до 15–20 метеорів на годину.

Найкращий час для спостереження — перед світанком, коли радіант потоку піднімається найвище над горизонтом. Водночас із наближенням ранку видимість поступово погіршуватиметься через світлішання неба, повідомляє space.com.

Цього року умови для спостереження будуть сприятливими, оскільки Місяць зайде після опівночі й не заважатиме огляду.

Метеорний потік Ліриди пов’язаний із кометою Тетчера, яка обертається навколо Сонця приблизно раз на 415 років і востаннє наближалася до нього у 1861 році. Метеори виникають, коли Земля проходить через слід із частинок цієї комети, які згорають в атмосфері, створюючи яскраві спалахи, відомі як «падаючі зірки».

Іноді інтенсивність Лірид може зростати до 100 метеорів на годину, однак такі сплески складно передбачити.

Радіант потоку розташований у сузір’ї Ліри поблизу яскравої зірки Вега. Фахівці радять не дивитися прямо на нього, щоб не пропустити метеори з найдовшими слідами.

Для спостереження не потрібне спеціальне обладнання — достатньо знайти темне місце, дати очам адаптуватися до темряви та просто дивитися в небо.