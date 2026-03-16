У ЗСУ посилять відповідальність за дискримінацію і сексуальні домагання: Зеленський підписав закон

У Збройних силах України посилять механізми забезпечення військової дисципліни та протидії дискримінації і сексуальним домаганням. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить картка законопроєкту №13037 на сайті Парламенту.

Закон передбачає внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Зокрема, у документах закріплюється необхідність забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, недопущення будь-яких проявів дискримінації, у тому числі за ознакою статі, а також запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням і правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Військовослужбовці зобов’язані дотримуватися норм законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації та сексуальним домаганням, а також проявляти повагу один до одного і дотримуватися військового етикету.

Також закон передбачає, що військовослужбовець, чиї дії або бездіяльність призвели до вчинення чи спроби вчинення правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості, може бути усунутий від виконання службових обов’язків.

Крім того, у випадках, пов’язаних із дискримінацією за ознакою статі, сексуальними домаганнями, насильством за ознакою статі чи правопорушеннями проти статевої свободи та недоторканості, командир зобов’язаний призначити службове розслідування.

Закон також передбачає, що військовослужбовець, який повідомив про можливі факти дискримінації, сексуальних домагань або насильства за ознакою статі, не може бути звільнений зі служби чи притягнутий до дисциплінарної відповідальності через таке повідомлення.

Документ також зобов’язує військовослужбовців повідомляти про відомі їм факти дискримінації, сексуальних домагань або насильства за ознакою статі представникам відповідальних підрозділів або радникам з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.