Перший нафтовий танкер пройшов Ормузькою протокою з увімкненою системою навігації

Нафтовий танкер Aframax Karachi став першим неіранським судном, яке пройшло Ормузькою протокою з увімкненою системою AIS. Це може свідчити про те, що окремі вантажі отримують домовленості про безпечний прохід.

Про це повідомляє портал MarineTraffic, який відстежує рух суден.

За даними порталу, 237-метровий нафтовий танкер Aframax Karachi увійшов до виключної економічної зони Ірану 15 березня об 11:33.

О 14:43 судно перетнуло Ормузьку протоку. Наразі танкер перебуває в Оманській затоці та рухається зі швидкістю близько 9,6 вузлів, успішно пройшовши протоку з активованою системою AIS.

Транзит відбувся після кількох тижнів значного скорочення судноплавства через цей стратегічний водний шлях. За повідомленнями, понад 20 далекобійних танкерів раніше вийшли з Мексиканської затоки.

Ормузька протока є одним із ключових шляхів експорту нафти у світі. Вона поєднує основних виробників нафти в Перській затоці — зокрема Саудівську Аравію, Іран, Ірак та ОАЕ — з Оманською затокою та Аравійським морем.

Після початку ударів США та Ізраїлю Іран оголосив про закриття протоки та попередив, що будь-яке судно, яке спробує пройти через неї, буде знищене. Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у своїй першій заяві 13 березня підтримав продовження блокади Ормузької протоки.