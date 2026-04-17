У Дніпрі росіяни вдарили по транспортному підприємству, постраждав чоловік

Вранці 17 квітня російські військові атакували Дніпро. Внаслідок удару по транспортному підприємству спалахнула пожежа, постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У результаті російського удару по Дніпру пошкоджено транспортне підприємство, розташована поряд багатоповерхівка та комерційне приміщення.
За даними ОВА, постраждалому внаслідок атаки чоловіку 29 років, він лікуватиметься амбулаторно.
Протягом доби росіяни понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетою. Двоє людей поранені.