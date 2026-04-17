        Події

        У Дніпрі росіяни вдарили по транспортному підприємству, постраждав чоловік

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 09:18
        читать на русском →
        Наслідки удару по Дніпру 17 квітня/ Фото: ДСНС, Дніпропетровська ОВА
        Вранці 17 квітня російські військові атакували Дніпро. Внаслідок удару по транспортному підприємству спалахнула пожежа, постраждав чоловік.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У результаті російського удару по Дніпру пошкоджено транспортне підприємство, розташована поряд багатоповерхівка та комерційне приміщення.

        За даними ОВА, постраждалому внаслідок атаки чоловіку 29 років, він лікуватиметься амбулаторно.

        Протягом доби росіяни понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетою. Двоє людей поранені.

        Наслідки удару по транспортному підприємству у Дніпрі / Фото: ДСНС, Дніпропетровська ОВА

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини