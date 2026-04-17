РФ атакувала Україну ракетою та 172 БпЛА: знищено 147 цілей

У ніч на 17 квітня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та десятками ударних безпілотників. Сили ППО знищили та подавили 147 ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. За даними військових, противник застосував одну балістичну ракету Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, а також 172 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське, з яких близько 120 — «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

Реклама

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 147 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у чотирьох місцях.

Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.