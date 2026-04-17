Втрати Росії за добу: ЗСУ ліквідували ще 1000 військових

Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1,316 млн осіб. За останню добу ліквідовано ще близько 1000 військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 316 070 осіб, танків — 11 870 (+4), бойових броньованих машин — 24 400 (+9), артилерійських систем — 40 160 (+114), РСЗВ — 1 739 (+1), засобів ППО — 1 349 (+2).

Також знищено 435 літаків і 350 гелікоптерів, 243 008 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2 410) та 4 549 крилатих ракет (+12). Втрати противника у флоті становлять 33 кораблі та катери, а також 2 підводні човни.

Крім того, знищено 90 014 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+253), а також 4 129 одиниць спеціальної техніки (+3). Дані уточнюються.