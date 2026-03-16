НАТО не повинно втручатися у війну з Іраном, — Мерц

Північноатлантичний альянс не є інструментом для військового втручання у війну з Іраном, адже його роль — оборона союзників. У цьому конфлікті можливе лише політичне врегулювання, а не військове.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи ситуацію на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Північноатлантичний альянс не має втручатися у війну з Іраном, оскільки його головна роль — оборона.

“НАТО є оборонним альянсом, а не альянсом для втручання. І тому НАТО тут взагалі не покликане діяти”, — сказав він.

Мерц зазначив, що від початку попереджав про значні ризики цього конфлікту, військового вирішення якого не існує.

“Я з першого дня вказував на ризики, і ризики цієї війни великі, дуже великі. Тут не буде військового рішення — буде лише політичне рішення”, — наголосив канцлер.

Він також заявив, що нинішній режим в Ірані має припинити існування і бути замінений демократично легітимною владою.

“Цей іранський режим повинен припинити існування; його має замінити демократично легітимний уряд. Але, згідно з досвідом попередніх років і десятиліть, досягти цього шляхом бомбардувань, найімовірніше, не вдасться”, — зазначив канцлер.