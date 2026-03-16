На Львівщині ексвійськовий підробив документи про поранення та отримав понад 805 тисяч гривень

На Львівщині викрили колишнього військовослужбовця, який підробив документи про бойове поранення та отримав державні виплати. За даними слідства, йому виплатили понад 805 тисяч гривень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про колишнього солдата-сапера військової частини на Львівщині, якого у жовтні 2023 року звільнили зі служби за станом здоров’я. При цьому він не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень.

За даними слідства, щоб незаконно отримати державні виплати, чоловік подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини. На підставі цієї довідки до медичних документів внесли недостовірні відомості про його участь у бойових діях та зв’язок захворювання із захистом Батьківщини.

Після цього чоловік використав ці документи для встановлення ІІ групи інвалідності та звернувся до ТЦК та СП із заявою про виплату одноразової грошової допомоги.

У червні 2024 року на підставі поданих матеріалів Міністерство оборони України виплатило йому понад 805 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону колишньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.