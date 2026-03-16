За підозрами у хабарництві затримали топпосадовців СБУ, — Гончаренко

У Рівненській та Київській областях затримали кількох посадовців Служби безпеки України під час отримання хабарів. Йдеться про суми у 620 тисяч і 60 тисяч доларів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За інформацією нардепа, йдеться про заступника начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олега Токарчука та заступника начальника УСБУ в Рівненській області Ігоря Бріка.

Реклама

Реклама

Полковників та їхнього посередника викрила внутрішня безпека СБУ в рамках ліквідації масштабної схеми вимагання грошей з видобувачів бурштину на Рівненщині.

За даними Гончаренка, Бріку затримали під час отримання 620 тис. доларів хабаря за оформлення документів, пов’язаних із видобутком бурштину.

“Разом із заступником начальника ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Олегом Токарчуком був затриманий заступник начальника слідчого управління ГУ СБУ О. Якобчук. Їх затримали під час отримання хабаря в сумі 60 тис. доларів. За даними моїх джерел, це був хабар за закриття кримінального провадження”, — написав Гончаренко

Також у схемі нібито фігурує посередник, який виконував роль так званого “касира”. Про це пише громадський діяч Сергій Стерненко, публікуючи фото затримань.