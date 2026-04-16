Перекладач текстів DeepL тепер перекладає ваш голос у реальному часі

Компанія DeepL представила новий сервіс голосового перекладу в реальному часі, який дозволяє перекладати розмови під час зустрічей, дзвінків і групових обговорень. Також компанія відкрила API для розробників і бізнесу, що дає змогу створювати власні рішення на базі її технологій, повідомляє TechCrunch.

За словами генерального директора Ярека Кутиловського, розвиток голосових інструментів став логічним кроком після багаторічної роботи над текстовими перекладами.

Нові можливості включають інтеграції з платформами Zoom і Microsoft Teams. Користувачі можуть слухати переклад у реальному часі або стежити за перекладеним текстом на екрані. Наразі функція доступна в режимі раннього доступу.

Реклама

Реклама

Окрім цього, DeepL представила рішення для мобільних і веб-розмов, а також інструмент для групових сесій — наприклад, тренінгів чи воркшопів.

Система здатна адаптуватися до спеціалізованої лексики, включно з галузевими термінами, назвами компаній і іменами.

У компанії зазначають, що нова технологія допоможе бізнесу, зокрема у сфері клієнтської підтримки, працювати з різними мовами без необхідності залучення дорогих фахівців.

Наразі система працює за принципом перетворення голосу в текст, подальшого перекладу і зворотного озвучення. У майбутньому DeepL планує створити модель, яка дозволить перекладати мовлення безпосередньо, без текстового етапу.

На ринку DeepL конкурує з іншими компаніями, що працюють у сфері голосових технологій. Зокрема, стартап Sanas розробляє інструменти для зміни акценту в реальному часі, Camb.AI спеціалізується на дубляжі та локалізації відео, а Palabra працює над перекладом мовлення із збереженням голосу спікера.