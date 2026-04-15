У Києві затримали помічників нардепів за організацію “схем для ухилянтів”

У Києві затримали двох помічників народних депутатів, які організували схеми для ухилення від мобілізації. За свої послуги вони вимагали до 16 тисяч доларів.

Помічників народних депутатів викрили на шахрайстві з ухиленням від мобілізації / Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора викрили фігурантів, які пропонували військовозобов’язаним уникнути призову або виїхати за кордон. За даними слідства, вони оформлювали підроблені медичні документи та інші фейкові довідки.

Зокрема, клієнтам пропонували фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби, довідки про інвалідність та підроблені посвідчення добровольчих формувань.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання коштів. Під час обшуків у них вилучили гроші та мобільні телефони з доказами.

Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі, триває розслідування.