На підприємстві Одещини, що ліквідовує наслідки обстрілів, викрили корупційну схему на мільйони

На Одещині викрили схему фіктивного працевлаштування на комунальному підприємстві критичної інфраструктури. 90 особам безпідставно нарахували майже 15 млн грн зарплати, частині з них також незаконно оформили відстрочку від мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про підприємство житлово-комунального сервісу, яке займається ліквідацією наслідків обстрілів. За даними слідства, оформлені працівники фактично не працювали, а отримані кошти передавали організаторам.

З лютого 2024 року посадовці формально працевлаштовували людей без виконання обов’язків, надаючи їм стаж, соціальні гарантії та інколи відстрочку від мобілізації. До липня 2025 року таким чином оформили 90 осіб, з них 13 отримали незаконне “бронювання”.

Про підозру повідомлено п’ятьом посадовцям: виконувачу обов’язків директора, начальнику відділу кадрів, його першому заступнику та заступнику, а також головному інженеру. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та перешкоджання діяльності ЗСУ.

Усіх підозрюваних затримано. Двох взято під варту без права застави, ще трьом обрано запобіжний захід з альтернативою застави від 4 до майже 5 млн грн.

Під час понад 60 обшуків вилучено документацію, чорнові записи, банківські картки та інші докази.