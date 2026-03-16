        Суспільство

        Замість премії “Оскар” Шон Пенн у Києві зустрівся із Зеленським

        Галина Шподарева
        16 Березня 2026 18:58
        читать на русском →
        Володимир Зеленський та Шон Пенн / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський та Шон Пенн / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        16 березня американський актор Шон Пенн прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Заради поїздки до України він пропустив церемонію вручення премії “Оскар”.

        Про зустріч з актором повідомив президент України Володимир Зеленський.

        “Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом”, – написав Зеленський.

        Відео прибуття Шона Пенна до Києва опублікувала Укрзалізниця.

        Американський актор отримав “Оскар” за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці “Одна битва за іншою”, однак не був присутній на церемонії вручення у Лос-Анджелесі в неділю 15 березня. Під час нагородження він перебував у дорозі до України.

        Шон Пенн вже близько десяти разів відвідував Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також Шон Пенн зробив татуювання з українським тризубом.

        Під час одного з попередніх візитів Пенн подарував Володимиру Зеленському одну зі своїх статуеток “Оскар” та сказав, що президент зможе повернути її, коли війна буде виграна.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини