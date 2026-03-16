Російські командири наказують відрізати голови загиблих солдатів для ідентифікації, — перехоплення ГУР

Російські військові отримують накази відрізати голови власних загиблих солдатів, щоб не евакуйовувати тіла з поля бою. У перехоплених розмовах окупанти обговорюють такі вказівки свого командування.

Про це свідчить нове перехоплення розмов російських окупантів, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Перехоплення ГУР розкриває практику, коли російські командири віддають накази відрізати голови загиблих солдатів для подальшої ідентифікації.

“Йому наказали принести голову, бо важко виносити тіла. Відрубайте голову, принесіть разом із документами”, — пояснює один російський військовий іншому.

За даними української розвідки, у таких випадках замість евакуації тіл загиблих з поля бою окупанти обмежуються перевезенням голів разом із документами.

У перехоплених розмовах також згадуються російські командири з позивними “Фак” та “Алладін”, які, за словами співрозмовників, уже неодноразово застосовували подібну практику.

“Комбат дав зрозуміти, що ми тільки своїх виносимо”, — говорить інший окупант.

З розмов також випливає, що військові намагаються приховувати такі факти навіть під час внутрішнього спілкування.

У ГУР нагадали, що російські військові можуть здатися в полон через проєкт “Хочу жить”.