        На Київщині батько застрелив 11-річну доньку і покінчив життя самогубством

        Галина Шподарева
        16 Березня 2026 21:18
        Правоохоронці на місці злочину / Фото ілюстративне: Поліція Київщини
        16 березня у місті Ірпінь Київської області у приватному будинку знайшли мертвими 52-річного чоловіка та його 11-річну доньку. Поліція попередньо з’ясувала, що чоловік міг вистрілити в дитину, після чого покінчив життя самогубством.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що у будинку за місцем проживання в Ірпені виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку.

        Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік перебував у помешканні разом зі своєю 11-річною донькою та, ймовірно, здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Також відомо, що дівчинка хворіла.

        Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

        Розпочато досудове розслідування за цим фактом за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.


