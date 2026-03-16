        Посадовців Нацгвардії, ТЦК і військового навчального центру викрили на схемах для ухилянтів

        Галина Шподарева
        16 Березня 2026 15:42
        читать на русском →
        Підозрюваний в організації схеми для ухилянтів / Фото: СБУ
        СБУ, ДБР та Національна поліція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України. До організації оборудок причетні посадовці Нацгвардії, начальник районного ТЦК, представник штабу навчального центру ЗСУ та підприємець.

        Про це повідомили в СБУ.

        За даними слідства, у Києві посадовці Нацгвардії за хабарі переводили мобілізованих до тилових підрозділів. До схеми причетні співробітник штабу та заступник командира батальйону НГУ. Для виконання “посередницьких” функцій вони залучили знайомого військового у відставці.

        Реклама
        Реклама

        “Встановлено, що за гроші вони пропонували клієнтам переведення з фронтових районів до військових частин, віддалених від зони бойових дій”, – розповіли в СБУ.

        У Кременчуці начальник районного ТЦК з двома спільниками “списували” ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я. Для цього зловмисники використовували свої зв’язки у ВЛК.

        На Львівщині затримали представника штабу навчального центру ЗСУ, який за хабарі обіцяв мобілізованим після підготовки на полігоні службу в тилу замість відправки на фронт.

        У Черкасах власник мережі ломбардів за 10 тисяч доларів організовував фіктивні шлюби з особами з інвалідністю, що давало змогу клієнтам отримати статус опікуна і уникнути мобілізації. У такий спосіб військовозобов’язані сподівались отримати відстрочку від призову. Також ухилянти планували виїзд за кордон під виглядом супроводу “дружини” з інвалідністю на лікування.

        Затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

        • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
        • ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336 (співучасть в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період);
        • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди);
        • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

        Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Затримання підозрюваних в організації схем для ухилянтів / Фото: СБУ

        Реклама
        Реклама

