Посадовців Нацгвардії, ТЦК і військового навчального центру викрили на схемах для ухилянтів

СБУ, ДБР та Національна поліція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України. До організації оборудок причетні посадовці Нацгвардії, начальник районного ТЦК, представник штабу навчального центру ЗСУ та підприємець.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, у Києві посадовці Нацгвардії за хабарі переводили мобілізованих до тилових підрозділів. До схеми причетні співробітник штабу та заступник командира батальйону НГУ. Для виконання “посередницьких” функцій вони залучили знайомого військового у відставці.

“Встановлено, що за гроші вони пропонували клієнтам переведення з фронтових районів до військових частин, віддалених від зони бойових дій”, – розповіли в СБУ.

У Кременчуці начальник районного ТЦК з двома спільниками “списували” ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я. Для цього зловмисники використовували свої зв’язки у ВЛК.

На Львівщині затримали представника штабу навчального центру ЗСУ, який за хабарі обіцяв мобілізованим після підготовки на полігоні службу в тилу замість відправки на фронт.

У Черкасах власник мережі ломбардів за 10 тисяч доларів організовував фіктивні шлюби з особами з інвалідністю, що давало змогу клієнтам отримати статус опікуна і уникнути мобілізації. У такий спосіб військовозобов’язані сподівались отримати відстрочку від призову. Також ухилянти планували виїзд за кордон під виглядом супроводу “дружини” з інвалідністю на лікування.

Затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336 (співучасть в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.