У Запоріжжі поліцейський відкрив вогонь під час нападу: один із нападників загинув

У Запоріжжі поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю під час нападу на патруль. Один із нападників загинув, іншого затримали.

Про це повідомили у Патрульній поліції Запорізької області.

За даними поліції, 16 березня близько 06:30 екіпаж патрульних отримав виклик про побиття чоловіка та спробу грабежу в Хортицькому районі міста.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно причетних до злочину.

Під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги поліцейських зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати.

За інформацією поліції, підозрюваний почав скорочувати дистанцію. Поліцейський відійшов на безпечну відстань до укриття, однак чоловік продовжив рухатися за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли.

Після цього один із правопорушників утік, а інший намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір. Його затримали із застосуванням кайданок.

Згодом неподалік поліцейські виявили одного з нападників мертвим. За даними поліції, ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також перебуває у статусі СЗЧ.

На місці працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї.

Усі обставини події встановлюються.