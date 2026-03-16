Росія атакувала Україну 211 дронами: ППО знищила 194

У ніч на 16 березня Росія атакувала Україну 211 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 194 ворожі дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 15 березня і продовжилася вранці 16 березня. Російські війська застосували ударні безпілотники типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інші дрони.

Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Понад 100 безпілотників були типу Shahed.

Особливістю атаки стала нетипова ранкова хвиля ударних дронів у напрямку Київської області.

Основними напрямками удару були Одеська, Запорізька та Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 11:00, українська ППО збила або подавила 194 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 11 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.