На Закарпатті депутат організував схему втечі ухилянтів за 8 тисяч доларів

Депутата Тячівської районної ради викрили на організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Посадовець налагодив схему переправлення до Румунії та особисто інструктував клієнтів.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, посадовець використовував власні зв’язки, пояснював маршрути, способи перетину кордону та дії для уникнення контролю. До реалізації схеми були залучені інші особи, які координували переправлення.

Вартість “послуги” становила 8 тисяч доларів з людини. Після отримання коштів депутата затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.