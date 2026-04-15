        Кримінал

        На Закарпатті депутат організував схему втечі ухилянтів за 8 тисяч доларів

        Галина Шподарева
        15 Квітня 2026 14:54
        Затримання депутата / Фото: Закарпатська обласна прокуратура
        Затримання депутата / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

        Депутата Тячівської районної ради викрили на організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Посадовець налагодив схему переправлення до Румунії та особисто інструктував клієнтів.

        Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, посадовець використовував власні зв’язки, пояснював маршрути, способи перетину кордону та дії для уникнення контролю. До реалізації схеми були залучені інші особи, які координували переправлення.

        Реклама
        Реклама

        Вартість “послуги” становила 8 тисяч доларів з людини. Після отримання коштів депутата затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

        Затримання депутата та вилучені гроші / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

