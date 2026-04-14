Сили оборони знешкодили ракету та 114 ворожих БПЛА

У ніч на 14 квітня (з 18:00 13 квітня) противник атакував чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Донецької обл., та 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.