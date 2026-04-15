120 000 дронів для України: Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги

Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет постачання дронів для України, який передбачає передачу щонайменше 120 тисяч безпілотників у 2026 році. Постачання частини дронів уже розпочалося цього місяця.

Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Інформацію було оприлюднено напередодні поїздки міністра оборони Великої Британії Джона Гілі до Берліна, де він співголовує на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, міністром оборони України Михайлом Федоровим та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

До пакета увійдуть тисячі далекобійних ударних дронів, безпілотники для розвідки та спостереження, логістичні дрони та морські системи. Усі ці технології вже використовуються на полі бою в Україні.

У Міноборони Британії зазначають, що дрони відіграють ключову роль у контратаках України та її обороні від російських атак. Зокрема, у березні 2026 року Росія застосувала близько 6 500 ударних дронів, що значно більше, ніж у лютому.

Більшість інвестицій у межах пакета буде спрямована на британські компанії, зокрема Tekever, Windracers і Malloy Aeronautics.

“У п’ятий рік жорстокої війни Путіна Велика Британія ще більше посилює підтримку та надає найбільшу кількість дронів для України цього року. Це значне посилення за рахунок перевірених у бою дронів дасть українським силам можливості, необхідні для захисту своїх людей і протидії російській агресії”, – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

За його словами, попри увагу до подій на Близькому Сході, підтримка України залишатиметься незмінною.

Пакет є частиною загальної військової допомоги Великої Британії Україні на суму 3 млрд фунтів стерлінгів у 2026 році. Також Лондон планує передати сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для систем протиповітряної оборони.

Раніше у лютому Велика Британія оголосила про пакет ППО на 500 млн фунтів, який включав 150 млн фунтів для ініціативи НАТО PURL та постачання понад 1000 ракет Lightweight Multirole Missiles.