Bloomberg: Мадяр очікує, що Орбан розблокує €90 млрд кредиту Україні після відновлення роботи “Дружби”

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що очікує, що чинний прем’єр Віктор Орбан зніме своє вето на кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 млрд євро (106 млрд доларів) після відновлення постачання нафти трубопроводом “Дружба”.

Про це пише Bloomberg з посиланням на коментар Петера Мадяра в інтерв’ю державному телебаченню.

Раніше Мадяр заявляв, що його країна не стане на заваді отриманню Києвом цієї допомоги. Водночас Угорщина збереже право не брати участі у фінансуванні кредиту.

Нагадаємо, Орбан заблокував надання кредиту на тлі суперечки з Україною через перебої у постачанні нафти через трубопровід “Дружба”, який був пошкоджений унаслідок удару російського дрона в січні. Лідери ЄС розкритикували вето: для виплати потрібна одностайність усіх 27 держав-членів.