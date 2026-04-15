        Bloomberg: Мадяр очікує, що Орбан розблокує €90 млрд кредиту Україні після відновлення роботи “Дружби”

        Галина Шподарева
        15 Квітня 2026 15:40
        Петер Мадяр / Фото: Bloomberg
        Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що очікує, що чинний прем’єр Віктор Орбан зніме своє вето на кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 млрд євро (106 млрд доларів) після відновлення постачання нафти трубопроводом “Дружба”.

        Про це пише Bloomberg з посиланням на коментар Петера Мадяра в інтерв’ю державному телебаченню.

        Раніше Мадяр заявляв, що його країна не стане на заваді отриманню Києвом цієї допомоги. Водночас Угорщина збереже право не брати участі у фінансуванні кредиту.

        Нагадаємо, Орбан заблокував надання кредиту на тлі суперечки з Україною через перебої у постачанні нафти через трубопровід “Дружба”, який був пошкоджений унаслідок удару російського дрона в січні. Лідери ЄС розкритикували вето: для виплати потрібна одностайність усіх 27 держав-членів.


