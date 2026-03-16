        Ракетний удар по Дніпропетровській області: загинули двоє людей, серед постраждалих — діти

        Галина Шподарева
        16 Березня 2026 14:48
        Знищені ударом РФ будинки Дніпропетровщині 16 березня / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        16 березня військові РФ завдали ракетного удару по одному з сіл Синельниківського району Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, восьмеро постраждали, зокрема діти.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        Вибух пролунав близько 7 ранку. Обстрілом було знищено 15 приватних будинків. Пошкоджено понад два десятки будинків, будівлю школи та автівки.

        З-під завалів дістали тіла двох загиблих місцевих жителів. Ще восьмеро людей зазнали поранень, серед них – троє дітей.

        Розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

        Наслідки удару по Дніпропетровщині 16 березня / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

