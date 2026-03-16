        Росіяни вдарили безпілотником по зерновозу на Сумщині: загинув водій

        Галина Шподарева
        16 Березня 2026 15:04
        На Сумщині внаслідок атаки російськог дрона загинув водій зерновоза / Фото: Сумська ОВА
        16 березня, близько 11:40, росіяни атакували безпілотником вантажівку на території Садівської громади Сумського району. Загинув чоловік.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Після влучання російського дрона кабіна вантажівки спалахнула, загинув водій.

        “Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій”, – уточнив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

        Також сьогодні вранці російський безпілотник влучив у Зарічному районі Сум – під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Постраждали двоє людей.

        Сьогодні ж російський дрон атакував 48-річного цивільного чоловіка на мотоциклі у Великописарівській громаді. Від отриманих травм постраждалий загинув.

        Знищена російським дроном вантажівка на Сумщині / Фото: Сумська обласна прокуратура

