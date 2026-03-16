Росіяни вдарили безпілотником по зерновозу на Сумщині: загинув водій

16 березня, близько 11:40, росіяни атакували безпілотником вантажівку на території Садівської громади Сумського району. Загинув чоловік.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Після влучання російського дрона кабіна вантажівки спалахнула, загинув водій.

Реклама

Реклама

“Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій”, – уточнив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

Також сьогодні вранці російський безпілотник влучив у Зарічному районі Сум – під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Постраждали двоє людей.

Сьогодні ж російський дрон атакував 48-річного цивільного чоловіка на мотоциклі у Великописарівській громаді. Від отриманих травм постраждалий загинув.