Росіяни вдарили безпілотником по зерновозу на Сумщині: загинув водій

16 березня, близько 11:40, росіяни атакували безпілотником вантажівку на території Садівської громади Сумського району. Загинув чоловік.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
Після влучання російського дрона кабіна вантажівки спалахнула, загинув водій.
“Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій”, – уточнив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.
Також сьогодні вранці російський безпілотник влучив у Зарічному районі Сум – під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Постраждали двоє людей.
Сьогодні ж російський дрон атакував 48-річного цивільного чоловіка на мотоциклі у Великописарівській громаді. Від отриманих травм постраждалий загинув.