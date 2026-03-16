Загибель чоловіка у Запоріжжі: ДБР розслідує дії поліцейського за статтею про перевищення влади

У Запоріжжі Державне бюро розслідувань розслідує інцидент із застосуванням табельної зброї правоохоронцем. У результаті стрілянини загинув чоловік.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За попередніми даними, подія сталася вранці 16 березня у Хортицькому районі Запоріжжя. Наряд правоохоронців прибув на виклик місцевого жителя, який заявив про напад: невідомі побили його та, погрожуючи, вимагали мобільний телефон.

Під час перевірки двох чоловіків, на яких вказав заявник, ситуація загострилася. Один із них дістав зброю та спрямував її у бік правоохоронців.

У відповідь на пряму загрозу життю один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю та здійснив постріли у бік нападника. Чоловік отримав поранення і помер.

Його спільника правоохоронці затримали.

Під час подальшої перевірки слідчі встановили, що обидва чоловіки перебували у розшуку за самовільне залишення військових частин.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.