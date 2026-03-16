        Працівника НАБУ, якого затримала СБУ, відпустили — ЗМІ

        Сергій Бордовський
        16 Березня 2026 11:31
        Ілюстративне фото / Скріншот

        Співробітника Національного антикорупційного бюро, якого 15 березня затримали співробітники СБУ на блокпості при в’їзді до Сум, відпустили. У НАБУ подякували всім, хто допоміг привернути увагу до ситуації.

        Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар Національного антикорупційного бюро.

        У НАБУ зазначили, що співробітника, затриманого напередодні ввечері, вже відпустили.

        Реклама
        Реклама

        «Співробітника НАБУ, затриманого вчора ввечері, відпустили. Дякуємо всім, хто підтримав і допоміг привернути увагу до ситуації», — заявили у бюро.

        Раніше у Національному антикорупційному бюро заявляли про безпідставне затримання їхнього співробітника представниками Служби безпеки України на блокпості при в’їзді до Сум.

        Згодом у Службі безпеки України повідомили, що перевірка працівника НАБУ проводилася відповідно до встановлених алгоритмів, оскільки він «мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку».


        Реклама
        Реклама

