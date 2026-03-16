Працівника НАБУ, якого затримала СБУ, відпустили — ЗМІ

Співробітника Національного антикорупційного бюро, якого 15 березня затримали співробітники СБУ на блокпості при в’їзді до Сум, відпустили. У НАБУ подякували всім, хто допоміг привернути увагу до ситуації.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар Національного антикорупційного бюро.

«Співробітника НАБУ, затриманого вчора ввечері, відпустили. Дякуємо всім, хто підтримав і допоміг привернути увагу до ситуації», — заявили у бюро.

Раніше у Національному антикорупційному бюро заявляли про безпідставне затримання їхнього співробітника представниками Служби безпеки України на блокпості при в’їзді до Сум.

Згодом у Службі безпеки України повідомили, що перевірка працівника НАБУ проводилася відповідно до встановлених алгоритмів, оскільки він «мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку».