Червона доріжка Оскара-2026: як виглядали зірки на головній кінопремії року

У Голлівуді відбулася церемонія вручення 98-ї премії «Оскар», на яку традиційно зібралися зірки кіноіндустрії. Перед початком нагородження актори, режисери та інші знаменитості з’явилися на червоній доріжці, демонструючи стильні та яскраві образи.

Фото з червоної доріжки оприлюднило агентство Reuters. На знімках — зірки світового кіно у вечірніх сукнях і костюмах, які привернули увагу фотографів та глядачів церемонії.

Нагадаємо, нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Майкл Б. Джордан за роль у фільмі «Грішники». Найкращою акторкою стала Джессі Баклі за роль у стрічці «Гамнет». Головну нагороду — «Оскар» у категорії найкращий фільм — здобула картина режисера Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою».

