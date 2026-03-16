        Суспільство

        Червона доріжка Оскара-2026: як виглядали зірки на головній кінопремії року

        Сергій Бордовський
        16 Березня 2026 15:03
        читать на русском →
        Стиль і гламур «Оскара-2026» / Фото: Reuters

        У Голлівуді відбулася церемонія вручення 98-ї премії «Оскар», на яку традиційно зібралися зірки кіноіндустрії. Перед початком нагородження актори, режисери та інші знаменитості з’явилися на червоній доріжці, демонструючи стильні та яскраві образи.

        Фото з червоної доріжки оприлюднило агентство Reuters. На знімках — зірки світового кіно у вечірніх сукнях і костюмах, які привернули увагу фотографів та глядачів церемонії.

        Зірки на червоній доріжці «Оскара-2026» / Фото: Reuters

        Нагадаємо, нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Майкл Б. Джордан за роль у фільмі «Грішники». Найкращою акторкою стала Джессі Баклі за роль у стрічці «Гамнет». Головну нагороду — «Оскар» у категорії найкращий фільм — здобула картина режисера Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою».

