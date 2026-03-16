Шон Пенн отримав “Оскар”, але пропустив церемонію заради поїздки до України

Американський актор Шон Пенн отримав премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану, але не був присутній на церемонії нагородження. За даними ЗМІ, замість цього він вирушив до Європи з планами відвідати Україну.

Про це повідомляє The New York Times.

65-річний актор отримав нагороду за роль військового фанатика у фільмі «Одна битва за одною» режисера Пола Томаса Андерсона.

За інформацією джерел видання, Пенн покинув США до початку церемонії і планував поїхати до України. Водночас співрозмовники не уточнили, де саме він мав перебувати і чим займатися під час візиту.

Під час вручення нагороди ведучий категорії Кіран Калкін заявив зі сцени, що Пенн не зміг або не захотів бути присутнім на церемонії, тому нагороду приймають від його імені.

Це була шоста номінація актора на «Оскар» і третя перемога. Раніше він отримував нагороди за головні ролі у фільмах «Містик Рівер» і «Мілк».

Шон Пенн активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Тоді він працював над документальним фільмом «Суперсила» про війну Росії проти України.

Під час одного з візитів актор подарував президенту Володимиру Зеленському одну зі своїх статуеток «Оскар», сказавши, що її можна буде повернути після перемоги України у війні.