Буданов пояснив, чому українці не повертаються з-за кордону

Українці не повернуться з-за кордону без гарантій безпеки та економічних умов. Для цього держава має змінити підхід до розвитку економіки.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що громадяни не повертатимуться просто так і очікують реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя. За його словами, ці фактори є ключовими для повернення людей в Україну.

Він також наголосив, що велика війна є змаганням економік, і країна має відмовитися від сировинної моделі. Україна повинна розвивати виробництво продукції з високою доданою вартістю, машинобудування та мілітарно-технічний сектор.

Буданов підкреслив, що держава має або допомагати бізнесу, або не заважати йому, виступивши за дерегуляцію та недоторканність приватної власності.

Окремо він відзначив роль жінок у підтримці економіки під час війни, зазначивши, що саме вони стали важливим фундаментом для функціонування тилу.