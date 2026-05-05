Тігіпко став радником Буданова — дані ЧЕСНО

Сергій Тігіпко став позаштатним радником керівника Офісу президента Кирила Буданова. Водночас у Руху ЧЕСНО звертають увагу на непрозорість системи призначення таких посад.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО з посиланням на відповідь Офісу президента України на інформаційний запит. Згідно з документом, позаштатними радниками Буданова є Сергій Тігіпко, Роман Девятов та Андрій Юсов.

У ЧЕСНО зазначають, що поява Тігіпка у цьому списку викликає запитання через його політичний бекграунд. Він є колишнім віцепрем’єр-міністром часів Віктора Януковича та екслідером партії “Сильна Україна”. Зокрема, 16 січня 2014 року він голосував за так звані “диктаторські закони”.

Крім того, Тігіпко є власником фінансово-промислової групи “ТАС”, до якої входить, зокрема, “Універсал Банк”, що надає ліцензію для Monobank.

Як зазначають у ЧЕСНО, у публічному просторі відсутні пояснення, на яких підставах Тігіпко опинився серед радників керівника Офісу президента.

Іншими позаштатними радниками Буданова є Андрій Юсов — колишній представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, та Роман Девятов — політик, пов’язаний з одеськими партійними структурами.

Водночас позаштатними радниками всього Офісу президента є Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова. Частину з них після зміни керівництва ОП у 2025 році формально звільнили, але згодом перепризначили вже в іншому статусі.

У ЧЕСНО наголошують, що інформація про позаштатних радників залишається закритою: на офіційному сайті президента немає даних про їхні функції, напрями роботи чи підстави призначення. Дізнатися про їхній статус можна лише через інформаційні запити.