Міноборони заявило про нову модель війни з дронами та піхотою

Україна впроваджує нову модель ведення війни з використанням дронів та піхоти. Такий підхід вже показав результати на півдні.

У Міністерстві оборони України повідомили про створення дроново-штурмових підрозділів, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.

За даними відомства, нова тактика вже довела ефективність на південному напрямку. Зокрема, з лютого завдяки її застосуванню було звільнено значний обсяг територій.

У Міноборони зазначають, що інтеграція різних типів безпілотників із діями піхоти дозволяє підвищити ефективність бойових операцій.