Міноборони заявило про нову модель війни з дронами та піхотою

Україна впроваджує нову модель ведення війни з використанням дронів та піхоти. Такий підхід вже показав результати на півдні.
У Міністерстві оборони України повідомили про створення дроново-штурмових підрозділів, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.
За даними відомства, нова тактика вже довела ефективність на південному напрямку. Зокрема, з лютого завдяки її застосуванню було звільнено значний обсяг територій.
У Міноборони зазначають, що інтеграція різних типів безпілотників із діями піхоти дозволяє підвищити ефективність бойових операцій.