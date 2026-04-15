        Суспільство

        Міноборони заявило про нову модель війни з дронами та піхотою

        Сергій Бордовський
        15 Квітня 2026 21:14
        читать на русском →
        Оператор дронів / Фото: Міноборони
        Україна впроваджує нову модель ведення війни з використанням дронів та піхоти. Такий підхід вже показав результати на півдні.

        У Міністерстві оборони України повідомили про створення дроново-штурмових підрозділів, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.

        За даними відомства, нова тактика вже довела ефективність на південному напрямку. Зокрема, з лютого завдяки її застосуванню було звільнено значний обсяг територій.

        У Міноборони зазначають, що інтеграція різних типів безпілотників із діями піхоти дозволяє підвищити ефективність бойових операцій.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини