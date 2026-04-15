        Apple пригрозила видалити Grok з App Store через сексуальні дипфейки

        Сергій Бордовський
        15 Квітня 2026 21:05
        Застосунок Grok / Фото: EPA
        Компанія Apple вимагала від xAI припинити генерацію сексуалізованих дипфейків у чатботі Grok. В іншому разі застосунок могли видалити з App Store.

        Як повідомляє MacRumors, Apple у січні попередила компанію xAI про можливе видалення застосунку Grok через порушення правил платформи. Йшлося про створення чатботом сексуалізованих зображень жінок і дітей без їхньої згоди.

        За даними видання, Apple визнала Grok та платформу X такими, що порушують правила App Store, і вимагала від розробників надати план модерації контенту. Першу версію змін компанія відхилила, заявивши, що вона «недостатня», і наполягла на додаткових обмеженнях.

        Після доопрацювання застосунку Apple погодилася залишити Grok у App Store. Водночас перевірка показала, що навіть після змін чатбот іноді все ще здатен генерувати подібний контент, якщо користувачі обходять обмеження.

        Раніше американські сенатори закликали Apple і Google видалити застосунок через порушення правил щодо забороненого та експлуатаційного контенту. У xAI заявили, що забороняють створення таких зображень і використовують фільтри, моніторинг та оновлення моделей для запобігання зловживанням.


