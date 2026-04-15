        Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі: одна людина загинула, є поранені

        Сергій Бордовський
        15 Квітня 2026 19:47
        Російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула людина, є постраждалі.

        Унаслідок атаки на Одесу пошкоджено житловий будинок / Фото: Одеська МВА

        Ворог влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджено квартири на кількох поверхах, зокрема з п’ятого по сьомий, на місці виникла пожежа.

        За його словами, спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих, згодом їхня кількість зросла до шести. Один із поранених помер від отриманих травм.

