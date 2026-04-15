10 причин почекати на iPhone 18 Pro — чим він здивує

Компанія Apple готує серйозні оновлення для лінійки iPhone 18 Pro, яка очікується у 2026 році. Інсайдери вже назвали ключові зміни, через які користувачам радять почекати нову модель.

За даними MacRumors, компанія може змінити графік релізів і випустити iPhone 18 Pro та Pro Max восени 2026 року, а базові моделі — навесні 2027-го. Дизайн новинки залишиться схожим на попереднє покоління, однак корпус стане більш цілісним завдяки оновленому склу.

Очікується значне покращення автономності. Зокрема, iPhone 18 Pro Max може отримати батарею ємністю понад 5100 мАг, що стане однією з найбільших в історії iPhone. Водночас корпус пристрою може трохи збільшитися в товщині.

Серед ключових змін — новий чип A20, створений за 2-нм техпроцесом. Він забезпечить до 15% приросту продуктивності та приблизно на 30% кращу енергоефективність. Також очікується інтеграція оперативної пам’яті безпосередньо в чип.

Apple також планує використовувати власний модем C2 замість рішень Qualcomm, що має покращити швидкість і енергоефективність зв’язку. Крім того, у нових моделях може з’явитися підтримка повноцінного супутникового 5G-інтернету.

Суттєві зміни очікуються і в камері. Зокрема, iPhone 18 Pro може отримати сенсор від Samsung замість Sony, а також змінну діафрагму, яка дозволить вручну контролювати глибину різкості — як у професійних камерах.

Ще одне нововведення — можливе зменшення або навіть відмова від Dynamic Island. Інсайдери припускають, що Face ID можуть частково перенести під дисплей, що змінить вигляд фронтальної панелі.

Серед інших змін — спрощений елемент керування камерою для зниження вартості виробництва, нові кольори корпусу та можливе зникнення класичного чорного варіанту.

У цілому, за оцінками інсайдерів, iPhone 18 Pro може стати одним із найбільш оновлених смартфонів Apple за останні роки.