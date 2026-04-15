Росія активізувала наступ по всій лінії фронту — Сирський

Російські війська активізували наступальні дії майже по всій лінії фронту. Водночас ЗСУ у березні відновили контроль над майже 50 кв. км території.

Противник проводить наступальні дії на ділянці фронту протяжністю близько 1200 км, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Найбільш інтенсивні бої протягом місяця тривали на Олександрівському, Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

За його словами, українські війська ведуть активну оборону та перехоплюють стратегічну ініціативу. У березні ЗСУ вдалося відновити контроль над майже 50 квадратними кілометрами території.

Реклама

Реклама

Сирський зазначив, що українська армія підтримує високу інтенсивність ударів по військових і промислових об’єктах на території Росії. Зокрема, у березні було уражено 76 цілей, серед яких 15 об’єктів нафтопереробної галузі.

Також головнокомандувач наголосив на важливості фортифікацій та інженерних загороджень, а також повідомив про впровадження нових рішень у війні дронів, зокрема облаштування заглиблених шляхів для переміщення техніки та особового складу.