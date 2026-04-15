Зниклого на Рівненщині 4-річного хлопчика знайшли мертвим у річці

На Рівненщині після 10 днів пошуків знайшли тіло 4-річного хлопчика. Дитину виявили у річці Горинь.

Тіло дитини дістали з водойми 15 квітня близько 16:00, повідомили у поліції Рівненської області. Хлопчика віднесло течією приблизно на кілометр від місця, де залишився велосипед.

За даними правоохоронців, 5 квітня у селі Колки Дубровицької громади двоє братів віком 2 і 4 роки поїхали велосипедом до водойми та не повернулися. Того ж вечора молодшого хлопчика знайшли без ознак життя у річці.

Пошуки старшої дитини тривали десять діб. До них щодня залучали близько 200 осіб — поліцейських, рятувальників, кінологів, прикордонників і волонтерів. Також працювали водолази з кількох областей, використовували дрони.

Наразі триває досудове розслідування за статтями про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та умисне вбивство з відміткою нещасний випадок.