“Грішники” проти “Однієї битви за іншою”: день “Оскарів” настав

Майже настав час найбільшої ночі Голлівуду. 98-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в неділю вдень у театрі «Долбі» на Голлівудському бульварі.

Вампірський епос «Грішники» режисера Раяна Куглера лідирує з 16 номінаціями, встановивши рекорд за їх кількістю в історії «Оскарів». Фільм «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона йде слідом із 13 номінаціями.

Нижче подано список усіх номінантів на «Оскар» у кожній категорії (ну, майже всіх).

Актор у головній ролі

Тімоті Шаламе («Марті Супрім»)

Леонардо Ді Капріо («Одна битва за іншою»)

Ітан Гоук («Блакитний місяць»)

Майкл Б. Джордан («Грішники»)

Вагнер Моура («Таємний агент»)

Актор другого плану

Бенісіо дель Торо («Одна битва за іншою»)

Джейкоб Елорді («Франкенштейн»)

Делрой Ліндо («Грішники»)

Шон Пенн («Одна битва за іншою»)

Стеллан Скарсгорд («Сентиментальна цінність»)

Акторка у головній ролі

Джессі Баклі («Гамнет»)

Роуз Бірн («Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила»)

Кейт Гадсон («Пісня, заспівана синім»)

Ренате Рейнсве («Сентиментальна цінність»)

Емма Стоун («Бугонія»)

Акторка другого плану

Ель Феннінг («Сентиментальна цінність»)

Інга Ібсдоттер Ліллеос («Сентиментальна цінність»)

Емі Медіган («Зброя»)

Вунмі Мосаку («Грішники»)

Теяна Тейлор («Одна битва за іншою»)

Повнометражний анімаційний фільм

«Арко» (Уго Б’єнвеню, Фелікс де Жіврі, Софі Мас і Наталі Портман)

«Еліо» (Мадлен Шарафіан, Домі Ші, Адріан Моліна і Мері Еліс Драмм)

«Кейпоп-мисливиці на демонів» (Меггі Канг, Кріс Аппелганс і Мішель Л. М. Вонг)

«Маленька Амелі або характер дощу» (Мейліс Валлад, Ліан-Чо Хан, Нідія Сантьяго і Анрі Магалон)

«Зоотрополіс 2» (Джаред Буш, Байрон Говард і Іветт Меріно)

Анімаційний короткометражний фільм

«Метелик» (Флоренс Міайль і Рон Дієнс)

«Вічнозелений назавжди» (Нейтан Енгельгардт і Джеремі Спірс)

«Дівчина, що плакала перлинами» (Кріс Лавіс і Мацієк Щербовський)

«Пенсійний план» (Джон Келлі і Ендрю Фрідман)

«Три сестри» (Костянтин Бронзіт)

Кастинг

«Гамнет» (Ніна Голд)

«Марті Супрім» (Дженніфер Вендитті)

«Одна битва за іншою» (Кассандра Кулукундіс)

«Таємний агент» (Габріель Домінгеш)

«Грішники» (Франсін Мейслер)

Операторська робота

«Франкенштейн» (Дан Лаустсен)

«Марті Супрім» (Даріус Хонджі)

«Одна битва за іншою» (Майкл Бауман)

«Грішники» (Отомн Дюральд Аркапау)

«Потяг у снах» (Адольфо Велозо)

Дизайн костюмів

«Аватар: Вогонь і попіл» (Дебора Л. Скотт)

«Франкенштейн» (Кейт Гоулі)

«Гамнет» (Малгосія Туржанська)

«Марті Супрім» (Міяко Белліцці)

«Грішники» (Рут Е. Картер)

Режисура

«Гамнет» (Хлоя Чжао)

«Марті Супрім» (Джош Сефді)

«Одна битва за іншою» (Пол Томас Андерсон)

«Сентиментальна цінність» (Йоакім Трієр)

«Грішники» (Раян Куглер)

Повнометражний документальний фільм

«Алабамське рішення» (Ендрю Джарекі і Шарлотт Кауфман)

«Приходь побачити мене у доброму світлі» (Раян Вайт, Джессіка Гаргрейв, Тіг Нотаро і Стеф Віллен)

«Прорізаючи скелі» (Сара Хакі і Мохаммадреза Ейні)

«Містер Ніхто проти Путіна» (Девід Боренстайн, Павло Таланкін, Хелле Фабер і Альжбета Караскова)

«Ідеальна сусідка» (Гіта Гандбгір, Аліса Пейн, Нікон Кванту і Сем Бісбі)

Короткометражний документальний фільм

«Усі порожні кімнати» (Джошуа Сефтел і Коналл Джонс)

«Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено» (Крейг Рено і Хуан Арредондо)

«Дітей більше немає: “Були і зникли”» (Хілла Медалія і Шейла Невінс)

«Диявол зайнятий» (Кристалін Гемптон і Гіта Гандбгір)

«Досконала дивність» (Елісон Макелпайн)

Монтаж

«Формула-1» (Стівен Мірріоне)

«Марті Супрім» (Рональд Бронстін і Джош Сефді)

«Одна битва за іншою» (Енді Юргенсен)

«Сентиментальна цінність» (Олів’є Бугге Кутте)

«Грішники» (Майкл П. Шовер)

Міжнародний повнометражний фільм

Бразилія («Таємний агент»)

Франція («Це був лише нещасний випадок»)

Норвегія («Сентиментальна цінність»)

Іспанія («Сірат»)

Туніс («Голос Хінд Раджаб»)

Короткометражний ігровий фільм

«Пляма м’ясника» (Мейєр Левінсон-Блаунт і Орон Каспі)

«Друг Дороті» (Лі Найт і Джеймс Дін)

«Костюмована драма Джейн Остін» (Джулія Акс і Стів Піндер)

«Співаки» (Сем А. Девіс і Джек П’ятт)

«Двоє людей, які обмінюються слиною» (Александр Сінг і Наталі Мустеата)

Грим і зачіски

«Франкенштейн» (Майк Гілл, Джордан Семюел і Кліона Ф’юрі)

«Кокухо» (Кьоко Тойокава, Наомі Хібіно і Тадаші Нісіматсу)

«Грішники» (Кен Діас, Майк Фонтейн і Шуніка Террі)

«Сокрушальна машина» (Кадзу Хіро, Глен Гріффін і Бйорн Ребайн)

«Потворна зведена сестра» (Томас Фольдберг і Анне Катріне Зауерберг)

Музика (оригінальний саундтрек)

«Бугонія» (Джерскін Фендрікс)

«Франкенштейн» (Александр Деспла)

«Гамнет» (Макс Ріхтер)

«Одна битва за іншою» (Джонні Грінвуд)

«Грішники» (Людвіг Йоранссон)

Музика (оригінальна пісня)

«Dear Me» з «Даян Воррен: Невпинна» (музика і слова — Даян Воррен)

«Golden» з «Кейпоп-мисливиці на демонів» (музика і слова — EJAE, Марк Зонненблік, Джун Гю Квак, Ю Хан Лі, Хі Дон Нам, Чон Хун Со і Тедді Парк)

«I Lied To You» з «Грішники» (музика і слова — Рафаель Саадік і Людвіг Йоранссон)

«Sweet Dreams Of Joy» з «Viva Verdi!» (музика і слова — Ніколас Пайк)

«Train Dreams» з «Потяг у снах» (музика — Нік Кейв і Брайс Десснер; слова — Нік Кейв)

Найкращий фільм

«Бугонія»

«Формула-1»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марті Супрім»

«Одна битва за іншою»

«Таємний агент»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

«Потяг у снах»

Художнє оформлення

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марті Супрім»

«Одна битва за іншою»

«Грішники»

Звук

«Формула-1»

«Франкенштейн»

«Одна битва за іншою»

«Грішники»

«Сірат»

Візуальні ефекти

«Аватар: Вогонь і попіл»

«Формула-1»

«Світ Юрського періоду: Відродження»

«Загублений автобус»

«Грішники»

Сценарій (адаптований)

«Бугонія»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Одна битва за іншою»

«Потяг у снах»

Сценарій (оригінальний)

«Блакитний місяць»

«Це був лише нещасний випадок»

«Марті Супрім»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Церемонія вручення кінопремій “Оскар” традиційно відбудеться у неділю. Цьогоріч захід припадає на 15 березня. “Оскар-2026” відгримить у театрі “Долбі”, що в Лос-Анджелесі. За місцевим часом церемонія розпочнеться о 16:00, а за київським – 16 березня о 01:00.

Українські прихильники “Оскара” зможуть переглянути подію на телеканалі “Суспільне Культура”.