На Закарпатті викрили нарколабораторію з доходом 15 млн грн на місяць

На Закарпатті перед судом постануть дев’ятеро учасників злочинної організації, які налагодили масштабне виробництво та збут психотропних речовин. Щомісячний дохід угруповання перевищував 15 мільйонів гривень. Про це повідомили у Національній поліції.

За даними слідства, організатором незаконної діяльності був 44-річний житель Мукачевого. До злочинної схеми він залучив ще вісьмох мешканців Ужгородського та Мукачівського районів.

Дев’ятьох учасників наркоугруповання судитимуть на Закарпатті / Фото: Нацполіція

Частина учасників угруповання займалася виготовленням психотропних речовин, інші організовували канали їх збуту та безпосередньо продавали наркотики.

Реклама

Реклама

Зловмисники налагодили роботу підпільної лабораторії, де щомісяця виготовляли до 50 кілограмів психотропних речовин, зокрема мефедрону та метамфетаміну. Реалізовували продукцію через мережу так званих «майстер-кладів» або під час особистих зустрічей.

Правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання у березні 2025 року. Тоді було проведено 76 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та інших приміщеннях.

Під час обшуків вилучили близько 2,3 кг мефедрону, понад 3,4 кг метамфетаміну, 1,5 кг канабісу та тисячу псевдоефедринових пігулок. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків і прекурсорів становить понад 22 мільйони гривень.

Також правоохоронці вилучили понад 65 кг ацетону, хімічні реактиви, зброю, боєприпаси, 16 автомобілів та інші речові докази. Готівкою вилучено понад 7,4 мільйона гривень у різній валюті.

На майно фігурантів накладено арешт на суму майже 15 мільйонів гривень.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.