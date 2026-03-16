СБУ викрила дезертира, який працював на фсб і наводив удари по Дніпру

Служба безпеки України викрила агента фсб, який коригував повітряні атаки Росії по Дніпру. Ним виявився мобілізований військовий, який самовільно залишив військову частину.

Як повідомили у СБУ, фігурант після втечі з підрозділу шукав «легкі заробітки» у телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужб.

Погодившись співпрацювати з фсб, агент обходив Дніпро та його околиці, щоб виявляти й передавати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Реклама

Реклама

Серед цілей, які він намагався зафіксувати, були блокпости та запасні командні пункти українських військових, а також станції регіональної філії Укрзалізниці.

Для прихованої фіксації об’єктів зловмисник здійснював відеозйомку під виглядом телефонних розмов.

Згодом фігурант вирішив тимчасово переховуватися у будинку родичів на Дніпропетровщині. Однак співробітники СБУ задокументували його діяльність і затримали на фінальному етапі операції.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на російські спецслужби, зокрема зашифровані відеофайли з військовими об’єктами та їхніми координатами на Google-картах.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.