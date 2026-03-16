        СБУ викрила дезертира, який працював на фсб і наводив удари по Дніпру

        Сергій Бордовський
        16 Березня 2026 11:04
        Дезертир працював на фсб і збирав координати військових об’єктів у Дніпрі / Фото: СБУ
        Служба безпеки України викрила агента фсб, який коригував повітряні атаки Росії по Дніпру. Ним виявився мобілізований військовий, який самовільно залишив військову частину.

        Як повідомили у СБУ, фігурант після втечі з підрозділу шукав «легкі заробітки» у телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужб.

        Погодившись співпрацювати з фсб, агент обходив Дніпро та його околиці, щоб виявляти й передавати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

        Серед цілей, які він намагався зафіксувати, були блокпости та запасні командні пункти українських військових, а також станції регіональної філії Укрзалізниці.

        Для прихованої фіксації об’єктів зловмисник здійснював відеозйомку під виглядом телефонних розмов.

        Згодом фігурант вирішив тимчасово переховуватися у будинку родичів на Дніпропетровщині. Однак співробітники СБУ задокументували його діяльність і затримали на фінальному етапі операції.

        Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на російські спецслужби, зокрема зашифровані відеофайли з військовими об’єктами та їхніми координатами на Google-картах.

        Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

        Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


        Останні новини

